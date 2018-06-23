Visa и ПриватБанк запустили в Украине оплату пальцем

Международная платежная система Visa и ПриватБанк запустили в Украине пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок с помощью отпечатка пальца. Первыми оплачивать свои покупки без наличных, карт и даже смартфонов смогли посетители фестиваля Belive в Киеве, которые оформили карты Visa ПриватБанка.

«Впервые в Украине - возможность оплатить просто пальцем! Никаких карт, ПИН-кодов и даже телефонов на фестивале Belive», - сказал Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.

Чтобы платить пальцем, достаточно один раз «привязать» его отпечаток к своей карте и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных. Как говорят в ПриватБанке, эта технология будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера.



