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Apple Pay стал доступен клиентам ПриватБанка
11:00 17.05.2018 |
Сегодня держатели карт, выпущенных ПриватБанком, получили возможность пользоваться Apple Pay - легким, безопасным платежным инструментом, который полностью изменит сферу мобильных платежей в Украине, предлагая скорость и удобство платежей.
«Это долгожданная и приятная новость для всех наших клиентов в Украине, которые теперь могут расплачиваться за любые покупки в торговой сети и онлайн без наличных и банковских карт, - говорит председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. - Более 130 тысяч торговых терминалов ПриватБанка, сеть приема безналичных платежей других украинских банков, бесконтактная оплата в метро и городском транспорте дают нашим клиентам уникальное преимущество при использовании Apple Pay в повседневной жизни».
Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.
«Apple Pay, пожалуй, одна из самых ожидаемых платежных инноваций в Украине. С Apple Pay мы предлагаем украинским держателям карт Visa и торгово-сервисным предприятиям новый потребительский опыт: быстро и удобно платить с помощью мобильного форм-фактора, при этом пользоваться всеми преимуществами платежей по картам Visa, включая специальные предложения и привилегии, и высокие стандарты безопасности. Сегодня, когда три четверти POS-терминалов в стране принимают бесконтактные платежи, мы ожидаем, что украинцы легко примут Apple Pay. Это ускорит диджитализацию украинской экономики», - сказал Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы Visa.
«Мы рады приветствовать на рынке запуск нового глобального платежного сервиса, открывающего еще больше возможностей для безналичных платежей. В мире оплаты со смартфоном очень популярны, а украинский тренд еще более динамичен. За последний год количество токенизированных транзакций Mastercard в Украине выросло в 14 раз, при этом чаще всего украинцы рассчитываются смартфоном в продуктовых магазинах и транспорте, в кафе, ресторанах и на заправках. Это стало возможным и благодаря широкой инфраструктуре бесконтактных платежей, которую мы развиваем с партнерами. С запуском Apple Pay еще больше украинцев смогут платить смартфоном, что станет дополнительным драйвером развития безналичных оплат в Украине», - отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.
«Приход на украинский рынок ведущей глобальной технологии мобильных платежей становится решающим стимулом для крупного и малого бизнеса к активному переходу на cashless-технологии, - отметил руководитель Розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Уже за первый месяц работы в Украине Apple Pay мы рассчитываем на значительный рост доли мобильных платежей наших клиентов, а специальные программы лояльности банка для пользователей мобильных устройств Apple сделают использование Apple Pay трендом года в Украине».
Apple Pay очень легко настроить: кредитную или дебетовую карту Visa или Mastercard ПриватБанка можно добавить через приложение Privat24 или Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом на боковую кнопку и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. При оплате покупок в приложениях или в Safari Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
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