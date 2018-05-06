Финансовые новости
- |
- 06.05.18
- |
- 22:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
17:34 05.05.2018 |
ПриватБанк запустил новую технологию быстрого кредитования для частных предпринимателей, которая дает возможность малому бизнесу использовать заемные деньги в сумме до 75 тыс. грн с льготным периодом до 55 дней. После окончания льготного периода процентная ставка по «Предпринимательским» лимитам составит 2,5% в месяц.
Как сообщили в банке, новый кредитный лимит «Предпринимательский» не требует обязательного погашения лимита в течение 30 дней, в отличие от классического лимита на счет. Согласно условиям программы кредитования, полностью погашать задолженность придется в срок 365 дней с момента ее возникновения. А размер обязательного ежемесячного платежа клиенты смогут самостоятельно регулировать через Интернет.
Подключиться к новой услуге можно в «Приват24 для бизнеса» (меню «Кредиты» -> «Кредитный лимит»). Клиенты-предприниматели, уже использующие традиционный лимит на счет, могут перейти на предпринимательский лимит в любой момент.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко надеется, что Антикоррупционный суд запустят в мае
ТОП-НОВОСТИ
|Бразильський серіал. Які ролі грають Лусварґі, СБУ, С14 та Московський патріархат
|Гривну на межбанке 4 мая обвалили нефтетрейдеры
|Ніна Южаніна: Ми загралися, коли почали говорити тільки про необхідність вирішити проблему і розмитнити “євробляхи”
|Ніна Южаніна: НБФБ не чіпатиме бізнес за умови, що буде упереджувати виникнення різних схем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом
В РУБРИКЕ
|Киевстар запустил услугу перевода средств с карты на карту
|ПриватБанк будет возвращать tax free через смартфоны
|Комфортный фриланс: как обеспечить стабильный выход в сеть на дому
|Безопасность на предприятии — счетчики банкнот с детекцией и уничтожители бумаги.
|Выбираем жесткий диск HGST: 4 важных параметра
|ПриватБанк начал продажу цифровых полисов ОСАГО
Это интересно
|NASA показало компактный ядерный реактор KRUSTY, который можно будет использовать при высадке на другие планеты
|Ученым удалось создать синтетические эмбрионы из стволовых клеток
|Twitter призвал всех пользователей сменить пароли из-за ошибки в системе
|Как урегулировать конфликты на работе
|США могут запретить продажи китайских смартфонов — Reuters
|Илон Маск утверждает, что серийные грузовики Tesla Semi будут иметь запас хода почти в 1000 км
|Флагманский смартфон LG G7 ThinQ получил очень яркий экран и защиту от физических воздействий