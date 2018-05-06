ПриватБанк начал кредитовать предпринимателей с беспроцентным периодом

ПриватБанк запустил новую технологию быстрого кредитования для частных предпринимателей, которая дает возможность малому бизнесу использовать заемные деньги в сумме до 75 тыс. грн с льготным периодом до 55 дней. После окончания льготного периода процентная ставка по «Предпринимательским» лимитам составит 2,5% в месяц.

Как сообщили в банке, новый кредитный лимит «Предпринимательский» не требует обязательного погашения лимита в течение 30 дней, в отличие от классического лимита на счет. Согласно условиям программы кредитования, полностью погашать задолженность придется в срок 365 дней с момента ее возникновения. А размер обязательного ежемесячного платежа клиенты смогут самостоятельно регулировать через Интернет.

Подключиться к новой услуге можно в «Приват24 для бизнеса» (меню «Кредиты» -> «Кредитный лимит»). Клиенты-предприниматели, уже использующие традиционный лимит на счет, могут перейти на предпринимательский лимит в любой момент.