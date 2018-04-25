ПриватБанк будет возвращать tax free через смартфоны

ПриватБанк открыл клиентам новый сервис возврата НДС (tax free) с покупок в Европе через мобильное приложение TaxFree4U. Новый способ возврата НДС в партнерстве с компанией TaxFree4U позволит получать средства на карту ПриватБанка в кратчайшие сроки.

«Большинство украинцев, путешествующих за границу, как правило, не возвращают tax free с покупок, - говорит руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан. - Наше партнерство с TaxFree4U благодаря использованию самых современных технологий сделает возврат НДС простым и комфортным».

В рамках сотрудничества ПриватБанка и TaxFree4U клиенты банка могут получать возврат НДС с покупок, совершенных на территории Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Это могут быть как крупные торговые центры, так и частные магазины.

«ПриватБанк является безусловным лидером в сфере банковских услуг Украины, поэтому партнерство с банком стало решающим шагом на пути обеспечения украинцам возможности возвращать НДС с покупок в Европе, - отметил Адам Лэйн, управляющий компанией TaxFree4U. - Развитие мобильных приложений повышает качество сервиса, а значит, и уровень жизни клиентов, и я бесконечно рад, что в этой точке наши интересы с ПриватБанком полностью совпадают».

Для возврата tax free с помощью TaxFree4U нужно загрузить мобильное приложение на смартфон из App Store или Google Play, добавить информацию о поездке и загрузить чеки на купленные товары. Когда приложение автоматически сформирует декларацию возврата НДС, ее нужно распечатать и предъявить таможенному офицеру в аэропорту вылета. Декларацию с печатью таможни и оригиналы чеков можно оставить у партнеров TaxFree4U в аэропортах Европы или отправить их в украинский офис компании. Возврат средств НДС будет зачислен в течение 7 дней на карту ПриватБанка без дополнительных комиссий.

