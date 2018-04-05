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ПриватБанк начал продажу цифровых полисов ОСАГО
17:22 04.04.2018 |
ПриватБанк запустил продажу цифровых полисов автогражданской ответственности, оформление которых проходит в режиме онлайн и не требует получения бумажного бланка полиса или других «бумажек». Оформить цифровой полис ОСГПО можно через веб-версию Приват24 или в любом отделении. В ближайшее время возможность оформления полностью цифрового полиса ОСГПО будет реализована и в мобильном банке Privat24.
«Самые популярные страховые продукты сегодня становятся полностью цифровыми, а более удобного способа покупки цифровых товаров, чем Приват24, еще не придумано, - говорит руководитель направления небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. - ПриватБанк первым в Украине начал оформление страховок онлайн, теперь же процесс покупки страховки стал еще более комфортным и быстрым».
Для оформления цифрового полиса ОСГПО в Приват24 нужно зайти в меню «Страхование», ввести данные автомобиля (или поставить галочку на уже сохраненный номер авто) и оплатить полис картой. Владельцам цифрового полиса не нужно ничего предъявлять полиции, для проверки полиса достаточно регистрационного номера автомобиля. Поклонникам строгой отчетности электронную копию полиса банк отправит на имейл, также его можно в любой момент скачать в самом Приват24.
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