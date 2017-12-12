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ПУМБ запускает бесконтактные оплаты через Android Pay
13:01 12.12.2017 |
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) начинает поддержку бесконтактных платежей Android Pay в Украине. С 12 декабря 2017 года все держатели платежных карт Masterсard от ПУМБ смогут присоединиться к международным стандартам и осуществлять бесконтактные оплаты с помощью смартфонов на ОС Android.
«ПУМБ - первый частный банк с украинским капиталом, который провел интеграцию с приложением Android Pay. Стратегия ПУМБ направлена на активную трансформацию и внедрение ряда инновационных проектов, которые повышают качество и удобство сервиса, - комментирует Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ. - Запуск платежного сервиса Android Pay в Украине свидетельствует о высоком уровне развития технологического рынка страны и об интеграции Украины в глобальную карту инновационных решений и изобретений».
Android Pay для клиентов ПУМБ работает с использованием глобальной платформы токенизации Mastercard (MDES). Она помогает превратить подключенные устройства, например, смартфон с NFC-чипом, в безопасный платежный инструмент с помощью специального шифрованного ключа - токена.
«Цифровые платежные сервисы сегодня - это не только тренд, это также реальный драйвер финансовой инклюзии и вовлеченности в безналичный образ жизни. Согласно исследованиям, смартфон - любимый гаджет 90% украинцев, а более 70% сограждан хотели бы использовать его для оплат. Сегодняшний запуск подтверждает, насколько востребованы диджитал-технологии в платежах, и с каждым днем они становятся доступными все большему числу украинцев. Мы очень рады вместе с нашим многолетним партнером, банком ПУМБ, сделать еще один уверенный шаг к будущему без наличных», - отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии.
Чтобы воспользоваться системой электронных платежей Android Pay, владельцам смартфонов, работающих на базе ОС Android 4.4 и выше с поддержкой технологии NFC, необходимо установить бесплатное приложение Android Pay в магазине Google Play Market. В установленном приложении нужно ввести данные своей платежной карты Masterсard от ПУМБ. После этого можно осуществлять быстрые оплаты на бесконтактных POS-терминалах. Клиенты ПУМБ смогут ощутить все преимущества бесконтактной оплаты покупок в магазинах. Для этого нужно лишь разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу приема платежей.
Украина стала 15-й страной мира, в которой компания Google запустила свой платежный сервис Android Pay.
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