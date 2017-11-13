ПУМБ запустил кредит наличными «Вільний перехід» для новых клиентов с кредитами в других банках

Для новых клиентов банк ПУМБ предлагает кредит наличными «Вільний перехід». Он для тех, кто раньше взял кредит наличными или кредит на товар в другом банке, но процентные ставки там кажутся слишком высокими.

«Вільний перехід» работает просто: клиент берет кредит наличными в ПУМБ и тратит его на погашение своего долга в другом банке. В течение 30 дней после оформления нужно принести в банк ПУМБ справку о погашении из другого банка. После этой операции процентные ставки по кредиту «Вільній перехід» существенно снизятся.

«Вільний перехід» предназначен для погашения кредита наличными или кредита на товар от другого банка. Перекредитовать таким образом можно свой кредит или кредит родственника.

Оформить кредит может гражданин Украины, возрастом от 25 до 70 лет, имеющий постоянное место работы и стабильный доход в течение последних 6 месяцев. Пенсионеры также имеют возможность ощутить на себе все преимущества кредита «Вільний перехід» от банка ПУМБ.