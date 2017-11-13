Финансовые новости
- |
- 13.11.17
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ПУМБ запустил кредит наличными «Вільний перехід» для новых клиентов с кредитами в других банках
09:16 13.11.2017 |
Для новых клиентов банк ПУМБ предлагает кредит наличными «Вільний перехід». Он для тех, кто раньше взял кредит наличными или кредит на товар в другом банке, но процентные ставки там кажутся слишком высокими.
«Вільний перехід» работает просто: клиент берет кредит наличными в ПУМБ и тратит его на погашение своего долга в другом банке. В течение 30 дней после оформления нужно принести в банк ПУМБ справку о погашении из другого банка. После этой операции процентные ставки по кредиту «Вільній перехід» существенно снизятся.
«Вільний перехід» предназначен для погашения кредита наличными или кредита на товар от другого банка. Перекредитовать таким образом можно свой кредит или кредит родственника.
Оформить кредит может гражданин Украины, возрастом от 25 до 70 лет, имеющий постоянное место работы и стабильный доход в течение последних 6 месяцев. Пенсионеры также имеют возможность ощутить на себе все преимущества кредита «Вільний перехід» от банка ПУМБ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
ТОП-НОВОСТИ
|Яценюк начал накручивать цену "Народного фронта"
|Съезд судей назначил судьей КС Городовенко
|Тарас Чорновіл: Мене терзають сумніви туманні. Це знову про нашумілу справу Каськіва.
|Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кроссовки Найк: то чего хотят миллионы!
|Android Pay в Україні. Для клієнтів ПриватБанку
|Обследование организма – залог комфортной жизни
|ПриватБанк включил режим «перехвата» железнодорожных билетов
|ПриватБанк запустил тарифный план «Инкубатор» для начинающих предпринимателей
|ОТП Банк представляет специальные условия кредитования на покупку автомобилей RAVON
Это интересно
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
|Ford оденет работников заводов в экзоскелеты
|Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров
|Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
|Робот SpinX создан для очистки унитаза
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека