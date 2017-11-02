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Android Pay в Україні. Для клієнтів ПриватБанку
13:03 01.11.2017 |
Google та ПриватБанк оголосили про запуск в Україні глобального сервісу Android Pay. Україна стала 15-ю у світі, де Android Pay надає користувачам доступ до безконтактних розрахунків смартфонами, тим самим підтвердивши статус одного з найбільш відкритих до інновацій ринків.
Першим банком в Україні, який сьогодні надає своїм клієнтам можливість користуватися міжнародним сервісом Android Pay, став ПриватБанк. Відтепер користувачі понад 20 млн активних карток банку зможуть додати їх у сервіс Android Pay та безконтактно оплачувати покупки в найширшій мережі безконтактних POS-терміналів банку.
«Ми пишаємося тим, що стали першим українським банком, який запустив Android Pay для своїх клієнтів і відкрив режим платіжного безвізу для понад 4 мільйонів користувачів Android-смартфонів, - зазначив керівник «Роздрібного бізнесу» ПриватБанку Олексій Шабан. - Клієнти ПриватБанку все більше йдуть в mobile only, і ми ставимо перед собою завдання зробити смартфон основним платіжним засобом для кожного користувача платіжної картки банку, надати можливість зручної безконтактної оплати будь-яких товарів і послуг у будь-якій країні світу за допомогою як власних, так і глобальних технологій».
Технологія Android Pay вже доступна для власників Android-смартфонів з операційною системою KitKat 4.4 і вище, що підтримують технологію NFC. Щоб почати користуватися сервісом, потрібно завантажити додаток Android Pay з Google Play та додати в нього дані карток ПриватБанку. У торгових точках користувачі зможуть швидко розраховуватися завантаженими в додаток картками: варто лише розблокувати телефон і прикласти його до безконтактного термінала.
«Ми раді, що за допомогою Android Pay держателі карток ПриватБанку отримають можливість оплачувати покупки просто та безпечно. Відтепер пристрій Android можна використовувати для платежів по всій Україні. Кількість магазинів, де доступна наша технологія, зростає щодня», - прокоментувала команда Android Pay.
Сьогодні безконтактні розрахунки приймають у понад 6 млн точок 96 країн світу. В Україні розрахуватися безконтактно можна не лише в торгово-сервісній мережі - кафе, ресторанах, супермаркетах, аптеках - а й у міській інфраструктурі.
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