ПриватБанк включил режим «перехвата» железнодорожных билетов

ПриватБанк запустил новый сервис для покупателей железнодорожных билетов - «Автовыкуп». Суть его в том, что, если в момент предварительной покупки нужных билетов на поезд в продаже не оказалось, банк по просьбе клиента выкупит первые же освободившиеся от брони билеты.

«В прошлом году мы запустили очень популярный сервис «Лист ожидания», который информирует клиентов через мессенджер или электронную почту о появлении необходимых билетов в свободной продаже, - говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. - Теперь клиенты при желании могут сразу же выкупить билет по заданным параметрам».

В Украине через ПриватБанк покупается каждый 8-й железнодорожный билет (как в электронном, так и бумажном формате). По данным статистики, с начала 2017 года доля приобретенных через сервисы ПриватБанка билетов от всех проданных билетов «Укрзалізниці» составила 12%.

ПриватБанк начал продажу цифровых билетов на поезда в сентябре 2014 года. Такие проездные документы не нужно обменивать в кассах на обычные - достаточно показать проводнику распечатку электронного билета или сохраненнyю копию на смартфоне, планшете или ноутбуке.

Электронный билет на любые железнодорожные направления по Украине можно купить за пару минут в Приват24, на специальном сайте bilet.pb.ua, а также в отделениях ПриватБанка и через терминалы самообслуживания. Кроме железнодорожных билетов, через ПриватБанк можно быстро и удобно приобрести билеты на автобус и самолет по Украине и за рубеж.