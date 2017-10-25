ПриватБанк запустил тарифный план «Инкубатор» для начинающих предпринимателей

ПриватБанк запустил специальный тариф для новых и повторно зарегистрированных предпринимателей, а также компаний, которые ранее не вели своего бизнеса.

«ПриватБанк, в котором сегодня обслуживаются более 500 000 предпринимателей, как никто другой понимает потребности бизнеса в финансировании и поддержке, - говорит руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. - По европейским меркам именно небольшие компании являются индикатором сильной и стабильной экономики. Поэтому сегодня мы уделяем особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, предлагая предпринимателям ряд инновационных сервисов, кредитные продукты и программы компенсаций по кредитам от государства. А сейчас - еще и тарифный план «Инкубатор» для начинающих бизнесменов, который станет хорошим стартом для создания своего бизнеса».

Подключаясь к тарифу «Инкубатор», предприниматель может бесплатно открыть счет в ПриватБанке, получить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание зарплатного проекта в течение 6 месяцев.

Клиентам-предпринимателям, которые впервые открывают текущий счет в ПриватБанке, тарифный пакет «Инкубатор» устанавливается автоматически. Чтобы открыть банковский счет на сайте банка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физическое лицо.