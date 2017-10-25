Финансовые новости
- |
- 25.10.17
- |
- 10:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ПриватБанк запустил тарифный план «Инкубатор» для начинающих предпринимателей
20:18 24.10.2017 |
ПриватБанк запустил специальный тариф для новых и повторно зарегистрированных предпринимателей, а также компаний, которые ранее не вели своего бизнеса.
«ПриватБанк, в котором сегодня обслуживаются более 500 000 предпринимателей, как никто другой понимает потребности бизнеса в финансировании и поддержке, - говорит руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Сергей Клюев. - По европейским меркам именно небольшие компании являются индикатором сильной и стабильной экономики. Поэтому сегодня мы уделяем особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, предлагая предпринимателям ряд инновационных сервисов, кредитные продукты и программы компенсаций по кредитам от государства. А сейчас - еще и тарифный план «Инкубатор» для начинающих бизнесменов, который станет хорошим стартом для создания своего бизнеса».
Подключаясь к тарифу «Инкубатор», предприниматель может бесплатно открыть счет в ПриватБанке, получить бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и обслуживание зарплатного проекта в течение 6 месяцев.
Клиентам-предпринимателям, которые впервые открывают текущий счет в ПриватБанке, тарифный пакет «Инкубатор» устанавливается автоматически. Чтобы открыть банковский счет на сайте банка, достаточно быть зарегистрированным предпринимателем и клиентом ПриватБанка как физическое лицо.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
|Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
|Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
|Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОТП Банк представляет специальные условия кредитования на покупку автомобилей RAVON
|УКРГАЗБАНК предлагает кредиты на приобретение электромобилей от 0,001% годовых
|Изготовление индивидуальных ортопедических стелек
|Киевстар представил новые безлимитные тарифы
|УКРГАЗБАНК предоставляет кредиты на итальянские авто под 0,001% годовых
|Укрэксимбанк предлагает специальную карту для детей и подростков - Maestro TeenCard
Это интересно
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году
|Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
|Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
|Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes
|Новый Lexus LS получит «умный» руль
|Перспективы платежного рынка глазами Visa
|Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз