ОТП Банк представляет специальные условия кредитования на покупку автомобилей RAVON

Последовательно развивая актуальное направление автокредитования, ОТП Банк презентовал новую программу кредитов для физических лиц на приобретение нового легкового автомобиля марки RAVON.

Кредит предоставляется в гривне на сумму до 1 млн грн с минимальным размером авансового взноса от 20% сроком до 6 лет. В зависимости от суммы авансового взноса и срока кредита, применимая фиксированная процентная ставка может составлять от 0,01% годовых без дополнительных комиссий.

Погашение кредита может осуществляться как по аннуитетной схеме (когда ежемесячные платежи осуществляются равными частями в течение всего срока действия кредитного договора), так и методом уменьшающихся платежей (с начислением процентов на остаток задолженности по кредиту). Обеспечением по кредиту выступает залог приобретаемого автомобиля. Подробнее об условиях кредитования по программе можно узнать на сайте.

«В этом году мы возобновили автокредитование и активно развиваем это направление, потому что в новых реалиях положительно сочетаются три предпосылки: спрос на автокредиты со стороны потребителей, формирование сегмента клиентов, которые в состоянии эффективно обслуживать кредит, и наши наработки в партнерских программах, по которым мы можем предложить потребителям доступные условия кредитования», - отметил Владимир Мудрый, член правления АО «ОТП Банк», возглавляющий розничный бизнес.

По имеющимся данным, рынок автокредитов с января по сентябрь 2017 года вырос более чем в два раза. За сентябрь по сравнению с августом рынок вырос на 15%. Наибольшим спросом среди потребителей пользуются кредиты в рамках импортерских программ, по которым клиент получает чистую рассрочку на 1-2 года при авансе от 10% -30%.

ОТП Банк является активным игроком на рынке автокредитов. С марта 2017 года в банке действует импортерская программа Hyundai Finance, а также представлены специальные условия кредитования с рядом автосалонов. Банк продолжает активно работать над расширением партнерской сети и разработкой новых интересных продуктов по автокредитованию.

Публичное акционерное общество «ОТП Банк» - один из крупнейших отечественных банков, признанный лидер финансового сектора Украины. Банк предоставляет полный спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса. На украинском рынке он представлен с 1998 года, имеет стойкую репутацию социально ответственной, надежной и стабильной структуры, предлагающей потребителям сервисы европейского качества. Его стопроцентным собственником является крупнейший венгерский банк OTP Bank Plc.

В Украине АО «ОТП Банк» выступает флагманом банковской группы ОТП, зарегистрированной Национальным банком Украины, в состав которой также входят ООО «КУА «ОТП Капитал», ООО «ОТП Лизинг».