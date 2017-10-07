УКРГАЗБАНК предоставляет кредиты на итальянские авто под 0,001% годовых

УКРГАЗБАНК продолжает совершенствовать программы, которые позволят украинцам максимально просто приобрести авто в кредит и предлагает уникальные условия кредитования легковых итальянских автомобилей Alfa Romeo, Lancia и Fiat по партнерской программе со ставкой всего 0,001% годовых.

В частности, при первом взносе от 40% стоимости авто, ставка составляет 0,001% годовых, а при взносе 60% стоимости, ставка на автомобиль в 0,001% останется неизменной в течение 3-х лет.

Кроме доступных процентных ставок, в УКРГАЗБАНКЕ отсутствует разовая комиссия и страхование заемщика. И, конечно, клиентам Банк предлагает быстрое принятие решений и минимальный пакет документов на автокредитование.

Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% от стоимости авто. Максимальный срок кредитования 7 лет.