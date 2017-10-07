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УКРГАЗБАНК предоставляет кредиты на итальянские авто под 0,001% годовых
13:21 07.10.2017 |
УКРГАЗБАНК продолжает совершенствовать программы, которые позволят украинцам максимально просто приобрести авто в кредит и предлагает уникальные условия кредитования легковых итальянских автомобилей Alfa Romeo, Lancia и Fiat по партнерской программе со ставкой всего 0,001% годовых.
В частности, при первом взносе от 40% стоимости авто, ставка составляет 0,001% годовых, а при взносе 60% стоимости, ставка на автомобиль в 0,001% останется неизменной в течение 3-х лет.
Кроме доступных процентных ставок, в УКРГАЗБАНКЕ отсутствует разовая комиссия и страхование заемщика. И, конечно, клиентам Банк предлагает быстрое принятие решений и минимальный пакет документов на автокредитование.
Минимальный первоначальный взнос клиента составляет 20% от стоимости авто. Максимальный срок кредитования 7 лет.
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