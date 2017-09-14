ПриватБанк открыл малому бизнесу прием платежей по QR-кодам

ПриватБанк запустил новую технологию, которая позволит малому бизнесу и предпринимателям самостоятельно подключаться к сервису приема бесконтактных платежей без покупки банковских терминалов. Как сообщили в банке, с сервисом «Платежи по QR-коду» покупатели могут оплачивать товары или услуги через мобильное приложение Privat24, отсканировав QR-код с рекламного плаката торговой точки.

«Самый быстрый и простой способ начать принимать бесконтактные платежи не требует от компании или торговой точки никаких затрат, кроме распечатки плаката с собственным платежным QR-кодом, - говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. - Если у покупателя нет наличных, мобильный телефон всегда с собой, то оплата по QR-коду займет даже меньше времени, чем расчеты классической банковской картой».

Специальные плакаты с QR-кодом торговой точки можно бесплатно получить по электронной почте или скопировать из приложения Privat24 после активации этой услуги. Для подключения «Платежей по QR-коду» нужно просто перейти в меню «Приват24 для бизнеса» («Услуги» - «Прием платежей» - «Платежи по QR-коду»).