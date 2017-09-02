Банк ПИВДЕННЫЙ предлагает детскую платежную карту #CoolCard

Детская платежная карта #CoolCard от Банка ПИВДЕННЫЙ - это персональная именная карта для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

#CoolCard с легкостью заменит наличные карманные деньги, которые обычно дают родители, и одновременно вызовет у ребенка желание развиваться и познавать мир финансов.

Преимущества для клиента:

* удобный и современный способ для родителей обеспечить сохранность детских карманных денег и одновременно позаботиться о безопасности ребенка;

* гарантия постоянной финансовой поддержки для детей, если они отправляются на учебу или отдых;

* отличный метод приучить ребенка к самостоятельности и повысить его финансовую грамотность;

* оплата товаров и услуг в торговых точках и интернете без комиссий;

* контроль за всеми тратами вашего ребенка с помощью SMS-информирования.

Особенности карты #CoolCard:

* выпуск карты не тарифицируется;

* на имя ребенка открывается дополнительная карта к карточному счету одного из родителей;

* тип карты - MasterCard Debit;

* срок действия карты - до 3 лет;

* услуга SMS-информирования предоставляется на номер телефона ребенка или одного из родителей (на выбор клиента).

Карты #CoolCard для детей обладают тем же функционалом, что и обычные платежные карты. С их помощью можно осуществлять оплату покупок, снятие наличных, переводы средств, но самое главное - учиться первым принципам финансовой грамотности, что так важно в наше время. На любую детскую карту Банка ПИВДЕННЫЙ можно установить дневной, недельный или месячный лимит на снятие наличных в банкомате и расчеты в торговых сетях, а родители могут владеть полной информацией о расходах и покупках ребенка через мобильное приложение MyBank или с помощью услуги MobiCard.