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Банк ПИВДЕННЫЙ предлагает детскую платежную карту #CoolCard
23:01 01.09.2017 |
Детская платежная карта #CoolCard от Банка ПИВДЕННЫЙ - это персональная именная карта для ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.
#CoolCard с легкостью заменит наличные карманные деньги, которые обычно дают родители, и одновременно вызовет у ребенка желание развиваться и познавать мир финансов.
Преимущества для клиента:
* удобный и современный способ для родителей обеспечить сохранность детских карманных денег и одновременно позаботиться о безопасности ребенка;
* гарантия постоянной финансовой поддержки для детей, если они отправляются на учебу или отдых;
* отличный метод приучить ребенка к самостоятельности и повысить его финансовую грамотность;
* оплата товаров и услуг в торговых точках и интернете без комиссий;
* контроль за всеми тратами вашего ребенка с помощью SMS-информирования.
Особенности карты #CoolCard:
* выпуск карты не тарифицируется;
* на имя ребенка открывается дополнительная карта к карточному счету одного из родителей;
* тип карты - MasterCard Debit;
* срок действия карты - до 3 лет;
* услуга SMS-информирования предоставляется на номер телефона ребенка или одного из родителей (на выбор клиента).
Карты #CoolCard для детей обладают тем же функционалом, что и обычные платежные карты. С их помощью можно осуществлять оплату покупок, снятие наличных, переводы средств, но самое главное - учиться первым принципам финансовой грамотности, что так важно в наше время. На любую детскую карту Банка ПИВДЕННЫЙ можно установить дневной, недельный или месячный лимит на снятие наличных в банкомате и расчеты в торговых сетях, а родители могут владеть полной информацией о расходах и покупках ребенка через мобильное приложение MyBank или с помощью услуги MobiCard.
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