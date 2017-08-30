Открывайте мир высокой моды с картой Mastercard от ПУМБ и выигрывайте поездку в Милан

Обновите осенний гардероб в магазинах всемирно известных брендов DIESEL, TOMMY HILFIGER, ТOMMY HILFIGER DENIM, GANT, G-STAR RAW, PEPE JEANS, WALKER, ACCESSORIZE, STEM, STEM UNDERWEAR, MONSOON. Рассчитывайтесь за покупки любой картой Mastercard от ПУМБ и участвуйте в розыгрыше подарочных сертификатов на сумму 500 грн и главного приза - поездки в Милан на двоих. Предложение действует с 21 августа по 15 октября 2017 г. в рамках акции «Открыть мир высокой моды - бесценно» для участников программы «Мastercard Більше».

Принять участие в акции просто:

* Зарегистрируйте свою карту Mastercard в программе «Мastercard Більше» на bilshe.com.ua

* Оплатить картой Mastercard от ПУМБ покупку в сети магазинов DIESEL, TOMMY HILFIGER, ТOMMY HILFIGER DENIM, GANT, G-STAR RAW, PEPE JEANS, WALKER, ACCESSORIZE, STEM, STEM UNDERWEAR, MONSOON, OODJI на сумму от 2000 грн одним чеком.

Каждую неделю разыгрывается 10 подарочных сертификатов среди операций, осуществленных на прошедшей неделе. А по окончанию акции среди всех транзакций будет разыграна поездка на двоих в столицу высокой моды - Милан.

Программа «Мastercard Більше» это бонусная программа для держателей карт Мastercard любого типа (дебетная или кредитная). Регистрация карты на bilshe.com.ua позволяет накапливать баллы и обменивать их на участие в розыгрыше ценных призов.

