УКРГАЗБАНК предлагает кредиты на приобретение новых автомобилей Great Wall от 0,01% годовых

УКРГАЗБАНК в рамках сотрудничества с корпорацией «Богдан-Авто Холдинг» предлагает акционные кредиты на приобретение новых легковых автомобилей Great Wall с процентной от 0,01% годовых в гривне.

Акционные условия распространяются на модели автомобилей Great Wall M4, Wingle 6, Wingle 5.

Финансирование по акционным условиям предоставляется от 10 до 700 тыс. грн сроком от 1 до 7 лет. Обеспечением по кредиту является залог приобретаемого автомобиля.

Комиссия Банка за предоставление кредита отсутствует.

Погашение кредита возможно как по классическому графику (платежи по кредиту осуществляются ежемесячно равными частями, проценты начисляются на фактический остаток задолженности), так и по аннуитету (ежемесячно равными суммами, которые включают в себя начисленные проценты и часть основного обязательства по кредиту (кроме первого и последнего месяца пользования кредитными средствами).