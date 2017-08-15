ПриватБанк открыл сезон госкомпенсаций на отечественную сельхозтехнику

Клиенты ПриватБанка первыми в Украине воспользовались возможностями новой программы приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства с компенсацией 20% из госбюджета.

Как сообщили в банке, две агрокомпании из Николаевской области - ООО НВП «Авангард» и ООО «Нива Весняне», которые оформили покупку агротехники у всеукраинского дилера ООО «Техноторг» через ПриватБанк, получат более 390 тыс. грн компенсации стоимости оборудования из госбюджета.

«Мы, как уполномоченный государством банк, создали самый простой и удобный для аграриев порядок участия в этой программе, - говорит первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Сергеев. - Подать документы для участия в новой программе можно в любом отделении банка. Учитывая, что ПриватБанк открыт даже в небольших городах и селах, каждый фермер сможет участвовать в программе частичной компенсации без отрыва от работы, которая сейчас в самом разгаре».

ПриватБанк является уполномоченным банком государственной программы компенсации, через который должна проводиться оплата техники и оборудования. Приобрести сельскохозяйственную технику и оборудование отечественного производства с компенсацией 20% из бюджета можно как с помощью кредитных программ банка, так и за счет собственных средств компаний.

Напомним, в марте 2017 года в Украине стартовала программа частичной компенсации стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, инициированная Министерством аграрной политики. В начале июля государством на нее выделено 550 млн грн. Компенсация составляет 20% стоимости. Согласно Постановлению КМУ № 130, участие в программе могут принять все агропредприятия, которые приобрели технику и оборудование с 16 марта 2017 года.

С полной информацией о программе и перечнем документов можно ознакомиться на сайте банка, там же можно подать заявку на получение компенсации.

