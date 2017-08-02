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В Украине запустили ремонты в рассрочку
20:45 01.08.2017 |
В Украине запустили программу мгновенной рассрочки на стройматериалы и другие товары для дома и ремонта, благодаря которой ремонт можно оплачивать в течение полугода с незначительной переплатой. Новая программа работает при покупке товаров онлайн в сетях «Эпицентр» и «Новая Линия» через сайт 27.ua, а кредитование обеспечивается сервисом «Мгновенная рассрочка» ПриватБанка.
«Теперь ремонт можно сделать сразу, используя период отпусков, а оплачивать затраты равными частями до конца года, - говорит руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями Евгений Васильцов. - Для этого не нужно никаких справок, документов и согласований, достаточно лишь иметь карту ПриватБанка, а оформление кредита занимает 30 секунд, как и обычная оплата картой».
Чтобы оформить покупки на 27.ua в категориях «Ремонт», «Сад-огород», «Инструменты, техника» и других в рассрочку, покупателю достаточно выбрать желаемый товар на сайте и способ оплаты «Мгновенная рассрочка», указав реквизиты своей платежной карты. После этого нужно подтвердить операцию с помощью пароля, который приходит на мобильный телефон клиента, и получить подтверждение банка о выдаче кредита. Платежи на погашение кредитного договора автоматически списываются с кредитной карты клиента.
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