ПриватБанк запустил сервис быстрой оплаты коммуналки через банкоматы

ПриватБанк запустил сервис быстрой оплаты коммунальных платежей через сеть своих банкоматов. Теперь в любом банкомате можно оплачивать коммуналку в пару кликов с помощью услуги «Мои платежи», как и в терминалах самообслуживания банка.

«Теперь мгновенные коммунальные платежи, которые раньше можно было сделать в терминале самообслуживания, доступны еще и в банкоматах, меню «Мои платежи», - говорит руководитель направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. - Оплачивать коммуналку в банкоматах быстрее и выгоднее, так как тарифы на платежи по картам ниже, чем при оплате наличными в отделениях банка».

Для оплаты коммунальных услуг в банкомате нужно авторизоваться с помощью карты и войти в меню «Мои платежи». Затем в списке шаблонов платежей клиента нужно выбрать необходимый платеж, ввести сумму и подтвердить оплату. Для создания нового шаблона достаточно сделать хотя бы один платеж в Приват24, терминале самообслуживания или кассе отделения ПриватБанка.

