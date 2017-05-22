ПУМБ запустил кредит наличными без комиссий первые 6 месяцев

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запустил кредит наличными без ежемесячных комиссий по кредиту первые 6 месяцев. Новый кредит подойдет клиентам, которые хотят вернуть все деньги с нескольких ближайших зарплат. Такое предложение похоже на «льготный период» при оформлении кредитов на бытовую технику и электронику.

Если клиент берет кредит впервые, то за месяцы «тест-драйва» он поймет - удобно ли равными платежами возвращать долг, насколько комфортный для семейного бюджета ежемесячный платеж. Выплаченный в срок кредит даже на небольшую сумму - это создание положительной кредитной истории. Такому клиенту ПУМБ охотнее одалживает деньги.

Оформить кредит наличными «ТЕСТДРАЙВ» или другие продукты можно в отделениях ПУМБ всего за один час, имея на руках паспорт и код. Кредит наличными в банке ПУМБ могут оформить граждане Украины от 25 до 70 лет, которые официально трудоустроены на протяжении последних 6 месяцев или получают пенсию.

Погашение кредита удобно делать онлайн через сервис интернет-банкинга ПУМБ Online, онлайн сервис PayHub или через терминалы самообслуживания в отделениях банка. Банк не берет комиссий за оформление кредита и не работает с посредниками.