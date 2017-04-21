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ПУМБ запускает новый канал розничных продаж - точки оформления кредитов наличными по Украине
07:48 21.04.2017 |
ПУМБ запускает новый канал продаж - собственные точки оформления кредитов наличными и других продуктов банка. Клиент сможет оформить здесь нецелевой кредит наличными, кредитную карту, а также дебетную карту или целевой кредит на товар.
В ближайшие месяцы банк планирует открыть такие точки в небольших населённых пунктах с населением 5000+. Новые города присутствия - это поселки городского типа, районные центры во всех областях Украины. Например, теперь банк ПУМБ появится в Олешках и Крыжополе, Коломые и Жмеринке, в Болграде и Новых Санжарах.
Точки ПУМБ разместятся в небольших несетевых магазинах мебели, окон и дверей, бытовой техники, городских универмагах и т.д. В каждой такой брендированой точке работает сотрудник ПУМБ и установлена необходимая оргтехника. Точки кредитования не оборудованы кассой и не осуществляют кассовых операций.
В марте-апреле банк открыл новые точки ПУМБ в 275 населенных пунктах, и продолжает разворачивать сеть. Для развития нового направления банк уже принял на работу около 700 сотрудников в феврале-апреле 2017, и продолжает увеличивать команду.
«Для ПУМБ подобный канал продаж - не новый опыт. Такая сеть точек кредитования наличными успешно работала в банке «Ренессанс Кредит» до нашего объединения в рамках банковской группы ПУМБ. В 2017 году ПУМБ наращивает долю в массовом сегменте и увеличивает объем потребительского кредитования. Мы видим спрос на кредиты наличными и другие масс-продукты в небольших городах. Предложение банковских продуктов за последние 1-2 года там снизилось. Мы намерены заполнить эту нишу», - прокомментировал Сергей Черненко, глава правления банка ПУМБ.
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