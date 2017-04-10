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Придбайте квиток та вигравайте 3000 гривень від Діамантбанку!
17:29 10.04.2017 |
З 10 квітня по 10 травня 2017 року Діамантбанк проводить акцію для користувачів сервісу «Квитки online». Взяти участь зможе кожен, хто в період проведення акції придбає квиток на будь-який вид транспорту на сайті Діамантбанку. Переможець отримає карту Visa Gold та 3000,00 гривень на рахунок.
Із сервісом «Квитки online» швидко та зручно купувати, бронювати залізничні, авіа та автобусні квитки в режимі online. Бізнес-відрядження, подорожі Україною та світом, відвідування друзів і близьких стають ближче та доступніше!
Вам не доведеться втрачати власний час на поїздку до каси вокзалу, черги та хвилювання за помилково внесені паспортні дані касиром. Купити квиток можна зі смартфона, планшета чи комп'ютера.
За допомогою сервісу «Квитки online» від Діамантбанку зможете підібрати оптимальні параметри маршруту для своєї поїздки.
Розрахунок за придбання або бронювання квитків здійснюється за допомогою банківської картки платіжної системи Visa або MasterCard.
Для активних користувачів сторінки Діамантбанку у Фейсбуці проводитиметься додаткова акція - розіграш коштовної монети «Конвалія».
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