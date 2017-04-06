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Смачний Великдень з карткою Mastercard від ПУМБ
19:50 06.04.2017 |
Клієнти ПУМБ з будь-яким типом карти MasterCard мають шанс виграти один з 10 святкових пасхальних кошиків в рамках акції "Зустріти Великдень в родинному колі - безцінно". Акція діє з 1 квітня до 30 квітня 2017 р.
По двоє щасливчиків будуть отримувати кошик зі смачними великодніми стравами за підсумками кожного етапу акції.
Взяти участь в акції просто:
* Зареєструйте свою картку Mastercard в програмі «Мastercard Більше» на bilshe.com.ua
* Зібравши 10 балів (10 безготівкових розрахунків карткою), натисніть кнопку «Замовити» та обміняйте їх на участь в акції. В особистому кабінеті програми «Mastercard Більше» можна зареєструвати до 5 карток Mastercard і об'єднувати накопичені на них бали. Обмінювати бали можна необмежену кількість разів.
Для участі в акції розраховуйтесь дебетною або кредитною карткою Mastercard від ПУМБ в магазинах або інтернеті на суму від 50 грн або на будь-яку суму в громадському транспорті Києва та отримуйте бали.
Акція проводиться у п'ять етапів:
1 етап - з 1 квітня до 6 квітня 2017 року;
2 етап - з 7 квітня до 12 квітня 2017 року;
3 етап - з 13 квітня до 18 квітня 2017 року;
4 етап - з 19 квітня до 24 квітня 2017 року;
5 етап - з 25 квітня до 30 квітня 2017 року.
Чим більше розрахунків - тим більше балів заробляєте, збільшуючи свої шанси виграти.
З офіційними умовами участі в акції «Зустріти Великдень у сімейному колі - безцінно» можна ознайомитися на сайті Mastercard.
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