В Украине запустили новый сервис оформления рассрочки в популярном мессенджере Viber. С помощью бота «Оплата частями» клиенты ПриватБанка прямо в мессенджере смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки.

«Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и посещения отделения банка», - говорит руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка. Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик-аккаунт «Оплата частями» и нажать на кнопку нужной операции. С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», оформить кредит, получить информацию по уже оформленным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.

ПриватБанк - первый украинский банк, который запустил сервис оформления кредита и получения информации по кредитным договорам в чатах самых популярных мессенджеров - Facebook, Telegram и Viber.