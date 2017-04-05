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Топливно-энергетический комплекс
Украинцы смогут оформлять кредиты через Вайбер
17:35 04.04.2017 |
В Украине запустили новый сервис оформления рассрочки в популярном мессенджере Viber. С помощью бота «Оплата частями» клиенты ПриватБанка прямо в мессенджере смогут оформить желаемую сумму в кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной рассрочки.
«Теперь в Viber рассрочку на оплату любых покупок можно оформить за минуту без бумаг и посещения отделения банка», - говорит руководитель Бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.
Новый сервис банка доступен всем держателям платежных карт ПриватБанка. Для использования бота достаточно выбрать в поиске мессенджера паблик-аккаунт «Оплата частями» и нажать на кнопку нужной операции. С помощью бота можно узнать доступный лимит использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка», оформить кредит, получить информацию по уже оформленным договорам и получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.
ПриватБанк - первый украинский банк, который запустил сервис оформления кредита и получения информации по кредитным договорам в чатах самых популярных мессенджеров - Facebook, Telegram и Viber.
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