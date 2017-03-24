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Новая услуга в ПУМБ - предоставление счета в международном формате IBAN
09:33 24.03.2017 |
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предлагает своим клиентам использование счетов в международном формате IBAN.
IBAN (International Bank Account Number) - это состоящий из букв и цифр стандартизированный формат номера счета, который помимо номера счета предприятия содержит в себе код страны (UA), контрольное число, МФО банка и номер текущего счета клиента.
Формат счета IBAN соответствует сложившейся в Европейской экономической зоне практике и будет актуальным для клиентов, которые ведут или планируют вести внешнеэкономическую деятельность, особенно для клиентов-экспортеров.
Наличие счета IBAN даст возможность более оперативно получать платежи, в частности от контрагентов из стран Европейского Союза, а единый стандарт поможет существенно упростить автоматическую обработку платежей банками государств Европейской экономической зоны.
Получить счет в формате IBAN клиент ПУМБ может обратившись к своему операционному менеджеру.
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