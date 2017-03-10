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Privat24 запустил авторизацию отпечатками пальцев для любых Android-гаджетов
16:19 10.03.2017 |
Пользователи любых Android-гаджетов, оборудованных дактилоскопическим сканером, теперь могут заходить в приложение и подтверждать оплату не только паролями, но и отпечатками пальцев. Как сообщили в банке, такая функция реализована в обновленной версии приложения.
«Privat24 был одним из первых мобильных банков Европы, в котором была введена технология распознавания отпечатков пальцев, - говорит руководитель Центра электронного бизнеса ПриватБанка Сергей Харитич. - Сегодня мы открыли эту технологию для всех владельцев современных смартфонов. Авторизация отпечатком пальца не только позволяет проводить платежи в Privat24 быстрее, но и дополнительно защищает владельца смартфона от несанкционированного доступа к его счетам».
С 2014 года технология распознавания отпечатков пальцев в Privat24 была реализована для владельцев iPhone, чуть позже - для владельцев гаджетов Samsung (начиная с модели Galaxy S5).
Privat24 является абсолютным лидером среди банковских платежных приложений на территории Украины и стран СНГ - по состоянию на 1 января его установили более 5,5 млн пользователей смартфонов. Электронным банком Приват24 пользуются 9,3 млн жителей Украины. Самый популярный в Украине мобильный банк Privat24 в ближайшее время станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта горожанина) и других проектов smart country.
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