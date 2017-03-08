Оператор мобильной связи lifecell объявляет об акции к празднику 8 Марта. Абоненты lifecell, которые желают поздравить своих родных и любимых с праздников Весны, могут заказать и подарить близкому человеку 8 ГБ праздничного настроения - самого быстрого в Украине мобильного 3G+ интернета.

К традиционному весеннему празднику оператор lifecell, 3G+ сеть которого признана компанией Ookla самой быстрой среди мобильных операторов Украины, приготовил символичную акцию: 8 ГБ высокоскоростного 3G+ мобильного интернета, которые можно заказать только за 8 гривен и подарить одному особенному абоненту lifecell.

Каждый абонент оператора может заказать и подарить такой интернет-пакет своей половинке, чтобы она могла загружать или просматривать в онлайн-режиме где угодно, когда угодно и без каких-либо задержек праздничные видео-поздравления или романтические клипы, или вместе насладиться прекрасным кино онлайн.

Чтобы подарить 8 праздничных гигабайтов, нужно отправить SMS с номером абонента, которому они должны быть начислены, в формате 380Х3XXXXXXX на короткий номер 883. Сразу после этого указанный абонент мгновенно получить свой высокоскоростной подарок.

Заказать подарок можно 7 и 8 марта и использовать начисленные гигабайты на протяжении двух дней, включая день заказа. Подарить гигабайты самому себе нельзя, так же как поздравить дважды одного и того же абонента - только один подарок одному особенному человеку.

Воспользоваться акцией могут все индивидуальные абоненты, которые обслуживаются на условиях предоплаты, на всей территории Украины.



lifecel l - украинский оператор, предоставляющий настоящую свободу общения, в первую очередь посредством высокоскоростного мобильного интернета. При помощи доступного 3G+ интернета lifecell открывает современные возможности мобильной коммуникации для всех категорий пользователей, независимо от возраста или знаний технологий.100% акций оператора принадлежат Turkcell - турецкому поставщику конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг. Сеть оператора lifecell покрывает территорию, на которой проживает 99% населения Украины. По состоянию на конец 2016 года, активная абонентская база lifecell составляет 9,2 миллиона пользователей.Как дата-оператор и лидер рынка по проникновению смартфонов и 3G-устройств, lifecell предлагает тарифы и услуги, наиболее удобные и выгодные для пользователей «умных» устройств.По результатам независимого рейтинга speed-тестов в мобильном приложении Speedtest от компании Ookla, 3G+ сеть была признана самой быстрой среди украинских мобильных операторов.



