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Весь март дарите своим любимым цветы с Банком ПИВДЕННЫЙ и Mastercard!
07:32 02.03.2017 |
C 1 по 31 марта 2017 года для всех держателей Mastercard от Банка ПИВДЕННЫЙ действует новая акция «Удивить любимую - бесценно» в рамках программы «Mastercard Больше», которая дарит шанс выиграть прекрасные букеты от Fiori.
Чтобы стать участником программы, нужно выполнить несколько простых действий, а именно: зарегистрироваться на сайте программы и зарегистрировать карту Mastercard от Банка ПИВДЕННЫЙ (карты Maestro в программе не участвуют).
Далее в течение месяца рассчитывайтесь картой за товары и услуги и зарабатывайте баллы (одна транзакция - один балл, независимо от суммы покупки, но не менее 50 грн). Баллы будут зачислены на счет клиента автоматически в период от двух до десяти дней.
Каждые 10 баллов дают возможность выиграть один из 20 сертификатов по 1000 грн на приобретение цветов! Сертификаты на букеты будут разыгрываться каждую неделю. Обменивать баллы можно неограниченное количество раз.
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