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Топливно-энергетический комплекс
В Украине запустили технологию мгновенной оплаты коммунальных платежей через QR-коды
11:42 24.02.2017 |
ПриватБанк запустил в Украине технологию мгновенной бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24. Как сообщил руководитель «Розничного бизнеса» банка Алексей Шабан, система оплаты коммуналки по QR-коду уже запущена в Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске. А сама технология «Платежи по QR-коду» является открытой национальной платформой, которая позволяет бесконтактно оплачивать любые коммунальные платежи в любой точке страны.
«Преимущество технологии мгновенной оплаты коммуналки без очередей и комиссий прежде всего в том, что для ее внедрения на уровне всей страны не нужно дополнительных инвестиций, - говорит Алексей Шабан. - Сегодня мы предлагаем всем поставщикам услуг, коммунальным предприятиям и финансовым учреждениям, которые принимают коммунальные платежи, пользоваться возможностями технологии «Платежи по QR-коду» и готовы предоставить всю информацию для внедрения такой технологии».
Оплата коммунальных платежей с помощью QR-кода проходит быстро, просто и исключает ошибки в реквизитах. Для этого достаточно скачать на смартфон мобильное приложение Privat24, перейти в «Мои платежи» > «Новый платеж» и отсканировать QR-код на квитанции. Те, у кого еще нет смартфона, могут сделать оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.
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