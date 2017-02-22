ПриватБанк ввел льготные условия обслуживания фрилансеров, которые работают на Upwork. Специальное предложение банка включает в себя бесплатное персональное обслуживание, выпуск и доставку карт, максимально упрощенный валютный контроль и автоматическую свободную продажу валюты.

«Для снятия с контроля зачислений валютной выручки от Upwork клиентам ПриватБанка не нужно предоставлять в банк документы по каждому отдельному поступлению, достаточно письма о договоре-оферте, - отметил руководитель направления «Малый и средний бизнес» ПриватБанка Александр Николенко. - При этом банк не берет абонплату за обслуживание счета за тот период, когда у клиентов не проводились операции».

Пакет услуг ПриватБанка для фрилансеров из Upwork включает бесплатное открытие счета и обслуживание карты Gold, бесплатное проведение платежей в бюджет и продажу валюты без комиссии. Комиссия за перечисление средств со счета ФЛП на Карту для выплат составляет 0,25% от суммы.

Кроме того, сервисы для фрилансеров ПриватБанка обеспечивают формирование и отправку отчетов в госорганы через Интернет, передачу инвойсов и актов круглосуточно через Интернет-банк Приват24, а также круглосуточную поддержку для фрилансеров и IT-специалистов по телефону (092) 900 00 04 или e-mail freelancer@privatbank.ua.

