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ПУМБ запустил новый кредит наличными ВСЕЯСНО без страховки и дополнительных комиссий
09:17 21.02.2017 |
ПУМБ продолжает упрощать кредитные беззалоговые продукты для массового сегмента. Банк разработал кредит наличными «без колючек»: без страховки, разовой комиссии и справки о доходах или других платежей, в которых бывает сложно разобраться. По условиям ВСЕЯСНО начисляется только ежемесячная комиссия 3,99% и годовая процентная ставка 0,01%. Ежемесячный платеж по такому кредиту - один из самых низких среди кредитов наличными в украинских банках.
В кредит можно оформить от 1 тысячи до 50 тысяч грн. Срок кредитования 24, 36, 48 месяцев. Кредит можно погасить досрочно без комиссий.
Для оформления понадобится паспорт гражданина Украины и ИНН. Кредит можно оформить без справки о доходах. Заемщику должно быть от 25 до 70 лет, и последние 6 месяцев он должен быть официально трудоустроен или находится на пенсии. Залог по такому кредиту не требуется.
Оформить ВСЕЯСНО можно в любом работающем отделении ПУМБ по всей Украине.
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