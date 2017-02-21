Праздничные авиабилеты в Варшаву, Париж, Тель-Авив по цене от 50 долларов уже ждут на сайте Интернет-банкинга icON25.

А вы помните, что до весны осталось всего 2 недели? Поэтому сейчас - лучшее время спланировать, где встретить мартовские праздники. А почему бы, например, не рвануть в ... Париж? Особенно, если авиабилет туда стоит всего ... 100 долларов, если покупать его через Интернет-банкинг icON25.

А вот, например, полететь в Варшаву, выпить кофе на старинных улочках Кракова можно всего за 50 у.е. , посетить Израиль - 90 у.е.

Не верите, что бывает так дешево? Прикрепляем скриншоты сегодняшних предложений на период с 1 по 9 марта.

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