Финансовые новости
- |
- 14.02.17
- |
- 18:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Собственникам биометрического паспорта - банковские услуги за полминуты!
13:01 14.02.2017 |
Друзья, а поднимите руку, у кого уже есть биометрический паспорт?
Поздравляем! Ведь теперь будете втрое быстрее проходить пограничный контроль и получать банковские услуги за ... полминуты!
Отделения Конкорд банка - одни из немногих в Украине, оборудованные устройствами, которые мгновенно считывают информацию с биометрического паспорта. Больше нет необходимости долго ждать, пока сделают копию документа или наберут данные в ручном порядке - специальное устройство мгновенно сканирует ваш паспорт и ваши данные уже в базе банка!
Ждем в гости в Днепре, Одессе, Киеве, Львове, Запорожье и Кривом Роге!
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Прилепину слава Гиви и Моторолы
ТОП-НОВОСТИ
|В 2016 положительное сальдо внешней торговли составило $0,3 млрд
В 2016 году внешнеторговый оборот составил 63 414,5 млн долларов, уменьшившись по сравнению с 2015 годом на 346,7 млн долларов, или на 0,4%. В том числе объем торговли со странами СНГ составил 13 347,2 млн долларов, уменьшившись на 3 550,6 млн долларов, или на 15,7% по сравнению с 2015 годом.
|Мариупольское направление. Боевики пытаются отбросить ВСУ от Пикуз
|Короткая память. Семенченко забыл, зачем блокирует Донбасс
|Гройсман оценивает рост ВВП 2,2% в 2016
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Приватбанк увеличил максимальный кредитный лимит по картам в 2 раза до 50 тыс. гривен
|В Україні відкрився ексклюзивний сервісний центр Huawei
|Кредит от человека человеку: новинка на рынке Украины
|Поездки по Одессе от Uber вдвое дешевле с Банком ПИВДЕННЫЙ!
|Зачем страховать автомобиль
|ПУМБ запустил площадку для продаж залогового имущества
|Можно ли устранять неисправности газового котла самостоятельно?
Это интересно
|Манекены для краш-тестов станут старше и толще
|Хотите зарабатывать больше? Работайте меньше
|Антивирусы и межсетевые экраны влияют на безопасность HTTPS
|Первый электрокар Volvo появится через два года
|Серийный выпуск смартфонов Samsung со сгибающимися дисплеями начнется в этом году
|Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений
|Представлен логотип и утверждено название 5G