Банк ПИВДЕННЫЙ совместно с Visa предлагает новую акцию «Покорение города начинается с безопасных поездок» для всех своих клиентов - держателей платежных карт Visa.

До 28 февраля 2017 года все, у кого есть платежная карта Visa Банка ПИВДЕННЫЙ, могут воспользоваться услугой заказа Uber и получить скидку 50 % (но не более 75 грн) на первые три поездки.

Для участия в акции необходимо загрузить приложение Uber, затем зарегистрировать свою карту Visa от Банка ПИВДЕННЫЙ в приложении и ввести код VISAUA в разделе «Промокод».

Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Приложение доступно более чем в 300 городах 68 стран мира.