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Поездки по Одессе от Uber вдвое дешевле с Банком ПИВДЕННЫЙ!
14:23 08.02.2017 |
Банк ПИВДЕННЫЙ совместно с Visa предлагает новую акцию «Покорение города начинается с безопасных поездок» для всех своих клиентов - держателей платежных карт Visa.
До 28 февраля 2017 года все, у кого есть платежная карта Visa Банка ПИВДЕННЫЙ, могут воспользоваться услугой заказа Uber и получить скидку 50 % (но не более 75 грн) на первые три поездки.
Для участия в акции необходимо загрузить приложение Uber, затем зарегистрировать свою карту Visa от Банка ПИВДЕННЫЙ в приложении и ввести код VISAUA в разделе «Промокод».
Uber - международная компания из Сан-Франциско, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей. Приложение доступно более чем в 300 городах 68 стран мира.
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