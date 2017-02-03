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ПУМБ запустил площадку для продаж залогового имущества
23:09 02.02.2017 |
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запустил новую площадку для продаж залогового имущества банка Zalog.pumb.ua. Сайт обеспечивает прозрачность, доступность и надежность процесса купли-продажи залоговых объектов банка, таких как автотранспорт, жилая и нежилая недвижимость, оборудование, земля и другое.
При разработке сайта учтены лучшие практики электронных площадок, как для прямой продажи имущества, так и для продаж с помощью аукционов. У Zalog.pumb.ua удобный и современный интерфейс. Сайт адаптирован для работы на всех устройствах.
Участие в аукционе максимально упрощено и доступно для любого пользователя. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и платежную карту любого банка. За участие в аукционе с клиента не взимаются комиссии и оплаты. Все гарантийные взносы возвращаются участнику после завершения аукциона.
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