Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) запустил новую площадку для продаж залогового имущества банка Zalog.pumb.ua. Сайт обеспечивает прозрачность, доступность и надежность процесса купли-продажи залоговых объектов банка, таких как автотранспорт, жилая и нежилая недвижимость, оборудование, земля и другое.

При разработке сайта учтены лучшие практики электронных площадок, как для прямой продажи имущества, так и для продаж с помощью аукционов. У Zalog.pumb.ua удобный и современный интерфейс. Сайт адаптирован для работы на всех устройствах.

Участие в аукционе максимально упрощено и доступно для любого пользователя. Для этого достаточно иметь доступ к интернету и платежную карту любого банка. За участие в аукционе с клиента не взимаются комиссии и оплаты. Все гарантийные взносы возвращаются участнику после завершения аукциона.

