Финансовые новости
- |
- 12.01.17
- |
- 04:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Привлекательные курсы на карточках Конкорд банка!
14:41 11.01.2017 |
Новогодние праздники закончились, а это значит, что открывается потрясающая возможность очень сильно сэкономить на отдых или шопинг за рубежом. Тем более, что Конкорд банк предлагает привлекательный курс валют для платежей за рубежом!
Поток желающих отдохнуть зимой за границей схлынул, горячие новогодние туры закончились.
Именно сейчас операторы и гостиницы снижают цены в надежде привлечь хотя бы малую часть новогодних туристов. По расчетам туроператоров, с середины января до начала февраля путевки и билеты обойдутся дешевыми В ДВА И ТРИ РАЗА! Кроме того, в Европе именно сейчас в самом разгаре сезон распродаж!
Конкорд банк предлагает получить выгодный курс валют для платежей по всему миру!
Больше не нужно переплачивать за конвертацию валют за рубежом.
Если вы - владелец любой карты Конкорд банка и отправляетесь в командировку или в отпуск, просто позвоните нам в круглосуточную службу клиентской поддержки: (056), (050), (068) 734-50-05 или напишите в Viber или WhatsApp, сообщите страну своего пребывания и мы мгновенно откроем вашу карту для расчетов в этой стране.
А самое главное, вы получите действительно низким курсом валют для осуществления любых безналичных платежей.
Обычно пункты обмена и другие банки берут от 2% до 6% за осуществление конвертации. Но мы отменили эту комиссию для клиентов Конкорд банка!
|
|Подписывайтесь в Twitter и Facebook
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины - Тиллерсон
|Тиллерсон заявил о необходимости более жесткого ответа России за Крым
«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», - сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».
|Глава ГПЗКУ: Китайцы получили предложение от министра и от нас о частичном выкупе компании
|НБУ отменил требование об увеличении капитала банков до 300 млн грн к 11 января 2017г
Новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сейфовые ячейки от РАДАБАНКА – безопасность Ваших ценностей!
|ТАСКОМБАНК выпускает карты Visa Rewards с CashBack в рамках Пакета услуг "Плативка"!
|"Нова пошта" начала доставлять посылки из китайских интернет-магазинов
|ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» долучився до нової системи міжнародних переказів IntelExpress
|Банк "ГЛОБУС" предлагает автолюбителям лучшие условия автокредитования
|Бизнес-книги: Что такое и с чем их едят?
Это интересно
|Volkswagen представил полноприводный минивэн на электротяге
|Выпущен первый Android-смартфон Nokia
|Новую Toyota Camry сделали "с чистого листа"
Компания Toyota представила на автосалоне в Детройте американскую версию седана Camry нового поколения. По словам главного инженера модели Масато Катсуматы, при создании новинки команда разработчиков получила возможность «начать все с чистого листа».
|Китайский поисковик Baidu создаст свой банк
|Британские ученые нашли способ лечить зубы без пломб
Препарат Tideglusib увеличивает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверсия диаметром 0,13 мм в зубах у мышей, рассказали ученые. В настоящее время ученые исследуют, можно ли таким же образом восстанавливать более крупные повреждения зубов.
|Synaptics разработала многофакторную биометрическую идентификацию
Решение получило название Multi-Factor Fusion Engine. Идея заключается в том, чтобы использовать биометрические показатели от нескольких источников. В данном случае речь идёт о снятии отпечатков пальцев при помощи сенсора Synaptics Natural ID и сканировании лица посредством камеры устройства.
|Как цифровые технологии изменили старые офисные традиции