Новогодние праздники закончились, а это значит, что открывается потрясающая возможность очень сильно сэкономить на отдых или шопинг за рубежом. Тем более, что Конкорд банк предлагает привлекательный курс валют для платежей за рубежом!

Поток желающих отдохнуть зимой за границей схлынул, горячие новогодние туры закончились.

Именно сейчас операторы и гостиницы снижают цены в надежде привлечь хотя бы малую часть новогодних туристов. По расчетам туроператоров, с середины января до начала февраля путевки и билеты обойдутся дешевыми В ДВА И ТРИ РАЗА! Кроме того, в Европе именно сейчас в самом разгаре сезон распродаж!

Конкорд банк предлагает получить выгодный курс валют для платежей по всему миру!

Больше не нужно переплачивать за конвертацию валют за рубежом.

Если вы - владелец любой карты Конкорд банка и отправляетесь в командировку или в отпуск, просто позвоните нам в круглосуточную службу клиентской поддержки: (056), (050), (068) 734-50-05 или напишите в Viber или WhatsApp, сообщите страну своего пребывания и мы мгновенно откроем вашу карту для расчетов в этой стране.

А самое главное, вы получите действительно низким курсом валют для осуществления любых безналичных платежей.

Обычно пункты обмена и другие банки берут от 2% до 6% за осуществление конвертации. Но мы отменили эту комиссию для клиентов Конкорд банка!