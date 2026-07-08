Фінансові новини
- |
- 08.07.26
- |
- 22:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінрозвитку: українські міста впроваджують автономні системи водопостачання
17:23 08.07.2026 |
У межах Планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад десяти мільйонів українців, причому у пріоритеті - розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів.
Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України
Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 МВт додаткових потужностей.
Крім того, ідеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу.
За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, будуються системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів.
"Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів", - пояснив він.
Розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання - один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Військова підтримка з Канади: Україні передадуть ППО в межах пакета на $900 млн
|Береза прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього
|Борислав Береза опинився під новими санкціями РНБО
|Суд заборонив "Слідствоу.Інфо" та ЦПК публікувати розслідування про 143 об’єкти нерухомості родича керівника ДБР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Мінрозвитку: українські міста впроваджують автономні системи водопостачання
|Програма «єОселя» надала 151 доступну іпотеку за тиждень
|Зеленський анонсував масштабування програми прямого фінансування бойових підрозділів
|НАБУ та САП повідомили нардепу Тищенку про підозру у «вирішенні питання» з кол-центрами
|Доставка без черг: Нова пошта почала розвозити посилки в поштомати вночі
|Нові вимоги оформлення посилок до ЄС — пояснення від Укрпошти
Бізнес
|Microsoft розгортає рекордний ШІ-проєкт, залучивши 6000 інженерів
|Український ринок нових легкових автомобілів виріс на 0,5% у 2026 році
|OpenAI пропонує передати уряду США 5% компанії – FT
|Microsoft активізувала підготовку до епохи квантових обчислень
|Samsung повертається до 1,4-нм техпроцесу, але запуск серійного виробництва відклали до 2029-го
|Інвестиційна ейфорія навколо ШІ несе системні ризики для фінансових ринків — звіт BIS
|Китай обійшов США у перегонах суперкомп’ютерів, представивши машину на 2,2 ексафлопса