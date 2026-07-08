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АНАЛІТИКА

Мінрозвитку: українські міста впроваджують автономні системи водопостачання

17:23 08.07.2026 |

Україна

У межах Планів стійкості Мінрозвитку реалізує 29 проєктів водопостачання у 14 областях для понад десяти мільйонів українців, причому у пріоритеті - розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України

Ці проєкти передбачають будівництво та модернізацію майже 900 км водогонів та встановлення понад 4 тисяч одиниць сучасного обладнання, що створить понад 45 МВт додаткових потужностей.

Крім того, ідеться про оновлення насосного обладнання, яке зможе перекачувати 3-4 мільйони кубометрів води на добу.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, будуються системи, здатні працювати в умовах будь-яких викликів.

"Зараз ми працюємо над переходом від моделі одного джерела водопостачання до моделі стійкої та резервованої системи. Це передбачає захист ключових об'єктів, створення резервних точок водозабору, розвиток автономного водопостачання та резервного енергоживлення водоканалів", - пояснив він.

Розвиток сучасної, резервованої та енергонезалежної системи водопостачання - один із пріоритетів державної політики з відновлення, зміцнення стійкості громад та підготовки країни до наступної зими.

За матеріалами: Економічна правда
 

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