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Інтернет-магазин Rozetka долучився до програми «Плюси» у застосунку «Армія+»
17:40 28.03.2025 |
Новим партнером національної програми підтримки військовослужбовців «Плюси» у застосунку «Армія+» став інтернет-магазин Rozetka.
Про це повідомили у Міністерстві оборони, передає Укрінформ.
Зазначається, що користувачі можуть згенерувати один промокод на місяць, який надаватиме до 30% знижки на амуніцію та інші товари.
Перелік категорій, на який діє цей промокод, доступний на акційній сторінці сайту партнера. Там же вказаний і розмір знижки.
Обмежень суми та кількості категорій товарів у замовленні немає. Наприклад, якщо військовослужбовці матимуть щось із амуніції, засобів для тактичної медицини й автотоварів у своєму кошику, то відповідні знижки подіють на всі категорії.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що Rozetka активно допомагає українській армії від початку повномасштабного вторгнення РФ.
«Це можна побачити й у їхній пропозиції для програми, яка створює дійсно хороші умови для наших захисників та захисниць», - зазначила вона.
У Міноборони поінформували, що за три місяці після запуску програми «Плюси» пропозиціями в застосунку «Армія+» військові скористалися вже 565 тисяч разів, заощадили на цьому понад ₴44 мільйони.
Як повідомлялося, національну програму підтримки «Плюси» запустили в грудні минулого року. Її мета - об'єднати великі бізнеси й надавати захисникам України спеціальні пропозиції на товари та послуги.
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