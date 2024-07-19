Україна та Чехія спростили відкриття міжнародних автобусних маршрутів

Україна та Чехія домовилися про низку змін, що спрощують відкриття автобусних маршрутів між країнами.

Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Укрінформ.

«Хороші новини для міжнародних перевізників пасажирів. Спростили відкриття маршрутів між Україною та Чехією», - йдеться в повідомленні.

Відтепер для відкриття маршруту більше не потрібна наявність паритетного партнера з суміжної країни. Тож український перевізник не повинен буде шукати компанію в Чехії.

Зафіксовано чіткі терміни відкриття маршрутів - максимальний термін, за який дві сторони мають погодити маршрут та видати дозвіл, не перевищуватиме чотири місяці. Додатково країни визначили чіткі канали комунікації для погодження маршрутів.

«Окрім цього, верифікували мережу регулярних маршрутів. Чехія - перша країна, з якою ми забезпечили повну відповідність регулярних маршрутів», - додав Деркач.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури домовилось із Міністерством транспорту Словаччини про спрощення процедури відкриття міжнародних автобусних маршрутів між країнами.