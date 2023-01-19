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АНАЛІТИКА

Допомога українським авіадиспетчерам: ЄС запустив Аеронавігаційний фонд солідарності

16:00 19.01.2023 |

Україна

 

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України Олександр Кубраков заявив про початок роботи спільного з Євроконтролем Аеронавігаційного Фонду солідарності.

Фонд дозволить фінансувати заходи щодо відновлення послуг з аеронавігаційного обслуговування та забезпечить фінансову підтримку Украероруху на період воєнного стану.

"Сьогодні нам важливо підтримати близько чотирьох тисяч унікальних фахівців української аеронавігаційної сфери, а також зберігати в належному стані аеронавігаційну інфраструктуру країни, яка протягом останнього року зазнала суттєвих пошкоджень", - прокоментував Кубраков.

За його словами, Фонд солідарності допоможе провести належну підготовку персоналу та підготувати аеронавігаційну інфраструктуру для повоєнного відновлення польотів.

Ще у листопаді 2022 року 41 держава-член Євроконтролю оголосила про створення добровільного Фонду солідарності для підтримки України на час зупинення виконання польотів у повітряному просторі нашої країни.

Євроконтроль (Європейська організація безпеки аеронавігації) - міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні. Вона координує та планує управління повітряним рухом усієї Європи. Її діяльність передбачає стратегічне й тактичне управління потоками, підготовку диспетчерів, регіональний контроль повітряного простору, а також збирання аеронавігаційних податків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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