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YouTube запустив автоматичні українські субтитри
Відеохостинг YouTube зробив доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - написав він у телеграм-каналі.
Як повідомлялося, серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% - YouTube та 58% - Facebook.
У YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів.
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