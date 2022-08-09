Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

YouTube запустив автоматичні українські субтитри

11:52 09.08.2022 |

Україна, Новини IT

 

Відеохостинг YouTube зробив доступним перегляд відео з автоматичним перекладом субтитрів українською мовою, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, серед 76,6% громадян України, які використовують соціальні мережі як джерело інформації, 66% обирають Telegram, 61% - YouTube та 58% - Facebook.

У YouTube зареєстровано понад 28 млн українських користувачів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3804
  0,0841
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,6058  0,15 0,39 39,6590  0,06 0,15
EUR 38,9348  0,14 0,37 40,2984  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес