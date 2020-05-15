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Опендатабот опровергает заявление полиции о сливе данных миллионов украинцев
09:41 15.05.2020 |
Платформа открытых данных "Опендатабот" опровергает заявление полиции о сливе персональных данных миллионов украинцев.
Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-менеджер компании Дарина Даниленко на своей странице в Facebook.
"Вот несколько тезисов, с которыми мне бы очень хотелось, чтобы вы были ознакомлены: Опендатабот работает только с открытыми государственными данными", - заявила представитель компании.
По словам Даниленко, контракты с распорядителями информации или ссылки на первоисточники в компании готовы предоставить полиции при первом же требовании. Однако, в ходе расследования правоохранители к Опендатабот пока не обращались.
Также в компании подчеркнули, что заявление полиции причиняет вред их деловой репутации, и предложили извиниться, пообещав, в свою очередь, полное содействие в расследовании.
"Это заявление не только вредит нашей деловой репутации, но и ставит под вопрос процесс открытия данных в Украине. Ведь кто захочет открывать данные, если они, "по мнению полиции", готовы причинить вред миллионам украинцев. Мы предлагаем Национальной полиции Украины извиниться и опровергнуть информацию. Мы же, в свою очередь, готовы максимально помочь в расследовании", - говорится в заявлении.
Как сообщалось, 14 мая Нацполиция вышла с заявлением по поводу того, откуда в черной базе uabazabot взялись персональные данные миллионов украинцев. В частности, в полиции утверждают, что информация имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая данные Опендатабот.
Как сообщал Укринформ, председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц 11 мая заявил о том, что в сети появился telegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении «Дія».
Однако потом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных из «Дії».
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