Опендатабот опровергает заявление полиции о сливе данных миллионов украинцев

Платформа открытых данных "Опендатабот" опровергает заявление полиции о сливе персональных данных миллионов украинцев.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-менеджер компании Дарина Даниленко на своей странице в Facebook.

"Вот несколько тезисов, с которыми мне бы очень хотелось, чтобы вы были ознакомлены: Опендатабот работает только с открытыми государственными данными", - заявила представитель компании.

По словам Даниленко, контракты с распорядителями информации или ссылки на первоисточники в компании готовы предоставить полиции при первом же требовании. Однако, в ходе расследования правоохранители к Опендатабот пока не обращались.

Также в компании подчеркнули, что заявление полиции причиняет вред их деловой репутации, и предложили извиниться, пообещав, в свою очередь, полное содействие в расследовании.

"Это заявление не только вредит нашей деловой репутации, но и ставит под вопрос процесс открытия данных в Украине. Ведь кто захочет открывать данные, если они, "по мнению полиции", готовы причинить вред миллионам украинцев. Мы предлагаем Национальной полиции Украины извиниться и опровергнуть информацию. Мы же, в свою очередь, готовы максимально помочь в расследовании", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 14 мая Нацполиция вышла с заявлением по поводу того, откуда в черной базе uabazabot взялись персональные данные миллионов украинцев. В частности, в полиции утверждают, что информация имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая данные Опендатабот.

Как сообщал Укринформ, председатель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц 11 мая заявил о том, что в сети появился telegram-бот, который объявил о продаже персональных данных граждан Украины. Предполагается, что бот содержит данные миллионов украинцев, зарегистрированных в приложении «Дія».

Однако потом вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг фейки о продаже данных из «Дії».