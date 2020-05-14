Финансовые новости
- |
- 14.05.20
- |
- 18:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Информация об утечке данных с сервиса приложении «Дия» не подтвердилась - Нацполиция
15:58 14.05.2020 |
Информация об утечке персональных данных граждан с цифровой государственного сервиса приложении "Дия" не подтвердилась, заявляют в Национальной полиции Украины.
"Полицейские в рамках расследования уголовного производства провели ряд оперативно-следственных действий и не выявили фактов кибератак на автоматизированную информационно-поисковую систему "Дия", - говорится в сообщении управления коммуникации Нацполиции.
В Нацполиции напоминают, что следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в компьютеры, автоматизированные системы) Уголовного кодекса Украины. При этом работу ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, оперативно заблокировали.
"В рамках досудебного расследования проведены первичные оперативно-следственные действия. По их результатам установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, в частности в телеграм-каналах, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании", - говорится в сообщении управления коммуникации.
В Нацполиции отмечают: "Информация о якобы кибератаках и киберчувствительности системы "Дия", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов".
По информации Нацполиции, также установлено, что актуальность информации ряда баз соответствует наполнению более чем годичной давности. "Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Национальная полиция Украины обнаружила незаконное обнародование персональных данных украинцев на анонимном телеграм-канале. Сообщалось, что обнародованный объем данных является компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за различные периоды предыдущих лет и не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". Работа ресурса, который незаконно распространял персональные данные граждан, прекращена.
Кроме того, как сообщили СМИ, в анонимном телеграмм-канале "Тайны депутата" опубликовали номера телефонов ряда украинских журналистов, в частности главного редактора программы "Схемы: коррупция в деталях" Натальи Седлецкой и других.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Навстречу выборам в ОРДЛО. Как Ермак продолжает выполнять план Козака по Донбассу
ТОП-НОВОСТИ
|Иллюзорное монобольшинство: Почему Зеленскому пора признать свою ошибку со «слугами»
|Технология на выборы: Кого Тищенко и Банковая снова хотят «сделать вместе»
|Доллару дают плавно скатываться на межбанке все ниже
|Макрофинансовая стабильность Украины накануне кризиса была лучшей за 30 лет – экономист ЕБРР
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Информация об утечке данных с сервиса приложении «Дия» не подтвердилась - Нацполиция
|Нацбанк разработал приложение для считывания биометрических документов
|В Украине могут открыть непродовольственные рынки в ближайшие дни
|Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info
|«Фармак» начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19
|Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей
Это интересно
|В Великобритании создается новая гравитационная система накопления энергии
|Mercedes-Benz CLS впервые получил 1,5-литровый мотор
|Заднеприводный Lamborghini Huracan Evo сбросил крышу
|Microsoft инвестирует $ 1,5 млрд в строительство дата-центра в Италии
|BMW не собирается ограничивать мощность своих моделей
|Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
|Нацкомиссия обнаружила пирамиду B2B Jewelery спустя полтора месяца после остановки выплат