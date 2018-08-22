Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято 7 августа.

До этого в течение 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена.

Статьс по теме:

24.05.18 Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?

Украина станет членом Международной организации законодательной метрологии. Это упростит жизнь ученым, а еще на этом можно заработать.



Напомним, Метрическая конвенция - это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытая для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем сделки). Конвенция определяет порядок и особенности создания, функционирования постоянного научного учреждения - Международного бюро мер и весов.

Участниками Метрической конвенции являются 58 государств.

Присоединение к Метрической конвенции предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Стратегией развития системы технического регулирования до 2020 года и законом Украины "О присоединении Украины к Метрической конвенции".

Верховная Рада в конце мая приняла в целом законопроект N0181 о присоединении Украины к Метрической конвенции.