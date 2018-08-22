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Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции
16:29 22.08.2018 |
Украина получила полноправное членство в Метрической конвенции и стала одной из 60 стран-членов. Как сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято 7 августа.
До этого в течение 16 лет Украина находилась в статусе ассоциированного члена.
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Украина станет членом Международной организации законодательной метрологии. Это упростит жизнь ученым, а еще на этом можно заработать.
Напомним, Метрическая конвенция - это международное соглашение, направленное на разработку и поддержку международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц (SI), открытая для всех стран, имеющих дипломатические отношения с Францией (страной-хранителем сделки). Конвенция определяет порядок и особенности создания, функционирования постоянного научного учреждения - Международного бюро мер и весов.
Участниками Метрической конвенции являются 58 государств.
Присоединение к Метрической конвенции предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, Стратегией развития системы технического регулирования до 2020 года и законом Украины "О присоединении Украины к Метрической конвенции".
Верховная Рада в конце мая приняла в целом законопроект N0181 о присоединении Украины к Метрической конвенции.
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