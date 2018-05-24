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Украина и Метрическая конвенция. Почему это важно?
Украина станет членом Международной организации законодательной метрологии. Это упростит жизнь ученым, а еще на этом можно заработать.
С 2002 года Украина была ассоциированным участником Генеральной конференции по мерам и весам. 24 мая 2018 года во исполнение Соглашения об ассоциации Верховная Рада приняла закон о присоединении Украины к Метрической конвенции. Наша страна вскоре станет членом Международной организации законодательной метрологии (OIML). Что это означает и насколько важно для цивилизованного государства?
Как и когда появилась метрическая система?
Метрическая система мер появилась в конце XVIII века после Французской революции. Упростить единицы измерения новую власть во Франции подвигли местные предприниматели, которым надоело подстраиваться под разную метрологию.
В 1791 году Национальное Собрание Франции ввело в качестве единицы длины метр, равный одной десятимиллионной доле четверти земного меридиана. Эта единица длины была окончательно утверждена в 1799 году. Второй единицей метрической системы стала единица массы - килограмм. Она равнялась массе в вакууме кубического дециметра воды при ее наибольшей плотности (4 °С) в месте, находящемся на уровне моря и на широте 45°.
До 1875 года метрическую конвенцию подписали 17, включая Россию. На то время "на метры" перешли лишь немногие жители Финляндии, которая тогда входила в состав Российской империи. Остальные царские подданные продолжали оперировать аршинами и пудами.
Одним из инициаторов введения метрической системы был Дмитрий Менделеев. В 1893 году он создал Главную палату мер и весов. В 1901 году по его инициативе в Харькове была открыта первая в Украине поверочная палатка для выверки и клеймения торговых мер и весов.
Метрическая система официально принята во всем мире, кроме США, Либерии и Мьянмы. В Великобритании официально тоже действует метрическая система, но там она не прижилась. До сих пор мир использует в нефтяном бизнесе "английские" баррели, а золото измеряет в унциях. Кроме того, Англия оставила морякам мили и кабельтовые.
Что такое Метрическая конвенция?
Метрической конвенцией учреждено Международное бюро мер и весов (ВІРМ). Главная задача бюро - разработка и поддержка международных эталонов единиц измерения Международной системы единиц.
Участниками Метрической конвенции являются 58 государств. 43 из них участвуют в Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в статусе ассоциированных участников, в том числе Украина с 2002 года.
Согласно резолюции, ассоциированные участники CGPM, которые находятся в этом статусе более пяти лет, официально приглашаются к присоединению к Метрической конвенции и членству в OIML.
Что такое национальный эталон килограмма?
Национальный (государственный) эталон килограмма - это копия оригинального эталона, который находится во Франции в Международном бюро мер и весов. Именно с ним сравнивают все национальные эталоны. Однако постоянная транспортировка эталонов во Францию для их калибровки вызывает трудности, поэтому странам-участникам конвенции разрешено приобретать платино-иридиевый эталон килограмма по себестоимости. Для Украины этот вопрос является актуальным, поскольку она имеет эталон килограмма из нержавеющей стали низкого уровня. Национальные эталоны Украины хранятся в метрологических институтах или центрах.
Что такое платино-иридиевый эталон килограмма?
Решение о создании эталона было принято на Генконференции мер и весов в 1889 году в Париже. Он представляет собой цилиндр диаметром и высотой 39,17 мм из платино-иридиевого сплава (90% платины, 10% иридия). Такой состав выбран из-за высокой плотности платины. Таким образом, эталон можно сделать относительно маленького размера - меньше спичечного коробка.
Масса международного прототипа примерно соответствует 1 л воды при температуре 4°C, а его вес зависит от высоты над уровнем моря и силы гравитации.
Когда изготовляли прототип, вместе с ним сделали 40 копий из того же платино-иридиевого сплава. Их разослали по национальным бюро мер и весов в разных странах, чтобы ученым не приходилось обращаться к основному эталону каждый раз для проведения измерений.
Национальные прототипы сверяют с основным прототипом каждые 40 лет. Последняя проверка проходила в 1989 году. Тогда максимальная разница в весе составила 50 микрограммов.
Почему для Украины важно членство в OIML?
Принятый закон позволит Украине получить членство в OIML и пользоваться правами полноправного члена организации. До этого наша страна только платила взносы (около 51 тыс. евро в год), и была лишена многих прав и возможностей.
Присоединение к Метрической конвенции позволит Украине:
* голосовать на заседаниях Генконференции по мерам и весам и принимать участие в работе консультативных комитетов;
* принимать участие в ключевых сверках Международного комитета мер и весов (на данный момент Украина принимает участие в сверках, которые проводят в рамках региональной метрологической организации Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических учреждений);
* купить откалиброванный платино-иридиевый эталон килограмма по цене себестоимости (сейчас у Украины есть эталон килограмма из нержавеющей стали более низкого уровня);
* пользоваться услугами по калибровке национальных эталонов, что недоступно для ассоциированных участников;
* получить доступ к ограниченным разделам сайта Международного бюро мер и весов с научной и стратегической информацией;
* привлечь украинских специалистов к участию в программах повышения квалификации Международного бюро мер и весов.
Ожидается, что реализация закона увеличит спрос на услуги по калибровке на национальных эталонах Украины для стран Средней Азии и Кавказа и создаст новые возможности для получения прибыли.
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