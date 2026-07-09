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АНАЛІТИКА

Навроцький після переговорів із Зеленським в Анкарі висловився м’якше щодо України

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що розмовляв з українським колегою Володимиром Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО.

Про це він сказав після прибуття на саміт в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Польський лідер розповів про розмови з різними лідерами, серед яких був і Зеленський.

"Вчора я під час вечері розмовляв з багатьма світовими лідерами. Серед них також був, звісно, президент Зеленський. Може, ще буде нагода сьогодні, аби поговорити", – сказав він.

При цьому Навроцький не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога.

"Мені здається природним, коли держави-сусіди, які мають спільного ворога, яким є Росія, підтримують діалог, незалежно від певних двосторонніх напруженостей", – заявив він.

"Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тисяч поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті", – розповів польський президент.

Варто зазначити, що це була перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного з відбиранням у Зеленського польського ордена Білого орла.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Польща
 

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