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Радєв: замість зброї Болгарія може підтримати Україну ремонтом військової техніки
16:40 08.07.2026 |
Про це він сказав журналістам після прибуття на другий день саміту НАТО.
«Як я тільки що сказав, ми вичерпали наші можливості, щоб надавати військову підтримку, тобто зброю і боєприпаси зі складів болгарських збройних сил. Ми надали 13 пакетів, у нас не залишилося нічого, що ми можемо передати Україні», - сказав Радєв.
Утім, за його словами, Болгарія може приймати в себе на ремонт військову техніку і спорядження. Радєв сказав, що «це і є наша підтримка».
Під час виступу журналіст сказав Радєву, що росія запускає балістичні ракети по Києву чи не кожного дня, і запитав, яка його відповідь москві. Болгарський прем'єр відповів, що це «драматично збільшує ризики ядерної відповіді».
«Ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною країною, коли не маємо достатньо можливості, щоб протистояти її ракетам. Це драматично збільшує ризики ескалації, ризики залучення ядерної відповіді, і це дуже й дуже небезпечно», - відповів Радєв.
За його словами, саме тому європейські країни повинні розробити дипломатичний шлях до миру й «уникати ескалації».
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