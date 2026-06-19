Лідери ЄС домовилися про удвічі триваліше продовження санкцій проти РФ

Уперше від початку російської агресії лідери ЄС погодилися із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Таке рішення було ухвалене за підсумками засідання Європейської ради, яке почалося за участі українського президента Володимира Зеленського, і продовжилося після його від'їзду у колі лідерів ЄС.

Ці переговори сумарно тривали орієнтовно 3,5 години і закінчилися незадовго до опівночі за київським часом.

"Обговорення стосовно України завершено. Лідери ЄС ухвалили висновки саміту щодо України та вирішили продовжити дію санкцій проти Росії на 12 місяців", - заявила журналістам у Брюсселі речниця президента ЄвроРади Марія Томасік.

Рішення про продовження санкцій на 12 місяців стало прецедентом для ЄС, оскільки з 2015 року, у тому числі протягом усього періоду повномасштабної війни, держави ЄС мали продовжувати санкції раз на пів року, що давало окремим столицям, зокрема Будапешту, можливість торгуватися з цього приводу. Зміна періоду стала можливою після поразки Орбана на виборах.