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$108 млн на озброєння України: Швеція долучається до ініціативи PURL
17:02 18.06.2026 |
Швеція виділяє $108 млн на підтримку ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL) для закупівлі американської зброї для України.
Як повідомляється на сайті уряду Швеції, ці кошти є частиною раніше оголошеного пакету допомоги Україні.
"Завдяки PURL Україна може швидко отримати доступ до американського оборонного обладнання найвищого пріоритету, зокрема до сучасних засобів протиповітряної оборони та боєприпасів. Це має вирішальне значення для того, щоб Україна могла захищатися від подальших нападів Росії. Підтримка Швеції є довгостроковою, всеосяжною та ґрунтується на потребах України", - зазначив міністр оборони Пол Йонсон.
Від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала країні військову допомогу на суму 128 млрд крон. Частину цих коштів було спрямовано на підтримку фондів та ініціатив інших країн.
PURL - це американська ініціатива, яку адмініструє НАТО. У рамках цієї ініціативи США надають американське оборонне обладнання найвищого пріоритету у вигляді пакетів допомоги, що фінансуються країнами-союзниками та партнерами. Ці пакети включають, зокрема, сучасні системи протиповітряної оборони та боєприпаси, які мають вирішальне значення для здатності України захищатися від атак, що тривають.
Це вже вчетверте, коли Швеція надає допомогу в рамках PURL. З урахуванням нового внеску загальний обсяг підтримки Швеції для PURL становить $543 млн.
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