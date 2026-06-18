До кінця року Україна отримає 7 F-16 від Бельгії — частина піде на комплектуючі

Бельгія планує передати Україні сім винищувачів F-16 до кінця року, а в найближчі роки - всі літаки цієї моделі на захист українського неба.

Про це міністр оборони Бельгії Тео Франкен сказав перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає кореспондентка «Радіо Свобода».

Франкен заявив, що F-16 є ефективними не лише для боротьби з безпілотниками, а й для перехоплення крилатих ракет й інших повітряних загроз.

«Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири - на запчастини, три - для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії й дронів "Шахед"», - сказав він.

Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі F-16 з Бельгії у найближчі роки. За його словами, це залежатиме від отримання військово-повітряними силами Бельгії нових винищувачів - F-35.

«Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16», - зазначив Франкен.

Він також анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

F-16 з Бельгії

Нагадаємо, що у грудні 2023 року Бельгія оголосила, що передасть 30 своїх винищувачів F-16 Україн і . Бельгія погодилася передати Україні свої F-16, оскільки придбала собі винищувачі нового покоління F-35.

Перші літаки планували передати вже до кінця 2024 року. Міністерка оборони Людивін Дедондер запевняла, що це станеться «якнайшвидше».

Проте до цього часу Україна не отримувала ще жодного винищувача F-16 від Бельгії. У Міністерстві оборони Бельгії головною причиною називали затримку з постачанням нових F-35 до Бельгії. Країна хоче віддати старі F-16 тільки після того, як їх замінять новими літаками. А оскільки заміна відбудеться пізніше від очікуваного часу, передання Україні F-16 також відкладається.